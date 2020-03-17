ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن إلى 35

صرح وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أن عدد الحالات المثبتة والمصابة بفيروس كورونا حتى ظهيرة اليوم الثلاثاء، وصل إلى 35 حالة وجميعها في العزل الصحي وبحالة جيدة ولا أعراض تصنف بالخطيرة.

وأكد وزير الصحة أنه تم فحص 2000 عينة لغاية اليوم، ثبت أن 36 عينة منها كانت إيجابية أحدهم تماثل للشفاء، داعيا إلى "عدم الاستهانة بالموضوع"، مشيرا إلى أن بين المصابين 9 أجانب.

وأكد جابر أن فرق التقصي الطبي تقوم بتتبع المخالطين لهذه الحالات وعمل فحوصات طبية، وتقوم بفحص الجميع وتذليل العقبات اللوجستية بالتعاون مع الخدمات الطبية ومستشفى الملك المؤسس والمستشفيات الجامعية. وأكد وزير الصحة أن الإجراءات التي اتخذت اليوم تهدف إلى تقليل الاختلاط وحصر الأعداد، مؤكدا أهمية وضرورة المسؤولية المجتمعية في هذا الظرف، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "البترا" الرسمية الأردنية.

وكان الجيش الأردني قد أعلن في بيان له، صباح اليوم الثلاثاء، أنه سينتشر على مداخل المدن الرئيسية في المملكة في إطار منع انتشار فيروس "كورونا".

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه "سيتم إيقاف كافة المراجعات المرضية للمستشفيات والمراكز الطبية العسكرية في كافة أرجاء الوطن باستثناء الحالات الطارئة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من فيروس كورونا".