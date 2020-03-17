قطر تعلن اكتمال الاستعدادات لبدء التعليم عن بعد

أكد وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، اكتمال الاستعدادات لبدء عملية التعليم عن بعد اعتبارا من الأحد المقبل.

وقال النعيمي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن جميع الأمور الفنية والتقنية أصبحت جاهزة لهذه العملية من حيث جاهزية البرامج والفيديوهات والمعلمين والأفلام وقنوات اليوتيوب لجميع المراحل، فضلا عن التعاون مع شركات الاتصالات بالدولة لهذا الغرض لتسهيل الحصول على الإنترنت وتعزيز الأجهزة الإلكترونية.

وشدد على أهمية وحيوية دور أولياء الأمور في هذه العملية من خلال التعرف على برامج وخطط التعليم عن بعد ومتابعة أبنائهم وتقييماتهم ومدى استيعابهم للمادة.

وكشف الدكتور النعيمي عن أنه لن تعقد بالنسبة للصفوف من الأول وحتى الحادي عشر اختبارات في نهاية العام الدراسي، أي نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الأكاديمي، وإنما سيتم بدلا عن ذلك تقييمهم بشكل مستمر يوميا وأسبوعيا.

وبخصوص اختبارات الشهادة الثانوية العامة للصف الثاني عشر، أشار النعيمي إلى أن 12 ألف طالب وطالبة سيؤدون هذه الاختبارات، كما جرت العادة كل عام عبر اللجان المخصصة في جميع مدارس دولة قطر بما في ذلك المدارس الثانوية غير المشغولة بالطلاب.

وقررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة وصلاة الجمعة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء كإجراء احترازي ضد كورونا الذي أصبح وباء عالميا.