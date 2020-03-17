تحالف الفتح" يرفض تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة"

أصدر "تحالف الفتح"، في العراق، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

وقال التحالف، الذي يضم أغلب فصائل الحشد الشعبي: "نرفض الخطوة غير الدستورية التي قام بها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح خارج السياقات الدستورية والتي تنص على تكليف مرشح الكتلة الأكبر وإعلانه رسميا ارتكابه للمخالفة الدستورية بذلك"، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأضاف أنه "يكرر اليوم نفس المخالفة فهو تجاوز الدستور من جهة ولم يلتزم بالتوافق بين القوى السياسية من جهة أخرى"، محملا رئيس الجمهورية كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الخطوات الاستفزازية".

وتوعد التحالف، بـ"اتخاذ كافة الإجراءات لمنع هذا الاستخفاف بالقانون والدستور"، مرجحا "عدم تمرير حكومة الزرفي داخل مجلس النواب، معتبرا تكليفه "عكس رغبة الكتلة الأكبر".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، كلف عدنان الزرفي، الذي يتزعم "ائتلاف النصر" في البرلمان، بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق، الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.

وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.