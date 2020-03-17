الإمارات تصدر فتوى حول أحكام أداء العبادات الجماعية بمواجهة "كورونا"

أصدر "مجلس الإمارات للإفتاء" فتوى حول أحكام أداء العبادات الجماعية، وذلك "نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة في التعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، وضرورة تعاون جميع الجهات في الدولة للتصدي لهذا المرض والحد من تفشيه، واعتبارا لوجوب طاعة ولي أمر المسلمين في كل ما يأمر به من تعليمات".

وقال المجلس في فتواه إنه "يجب شرعا على جميع فئات وشرائح المجتمع الالتزام التام بكل التعليمات الصحية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال المرض وانتشاره، ولا يجوز شرعا مخالفتها بأي حالٍ من الأحوال"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكد أنه "يحرم شرعا على كل من أصيب بهذا المرض أو يشتبه بإصابته به التواجد في الأماكن العامة، أو الذهاب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو الجمعة أو العيدين، ويجب عليه الأخذ بجميع الاحتياطات اللازمة بدخوله في الحجر الصحي، والتزامه بالعلاج الذي تقرره الجهات الصحية في الدولة؛ وذلك حتى لا يسهم في نقل المرض إلى غيره".

وأفتى بأنه "يرخص في عدم حضور صلاة الجماعة والجمعة والعيدين والتراويح لكبار المواطنين، وكبار السن، وصغار السن، ومن يعاني من أعراض الأمراض التنفسية، وكل من يعاني من مرض ضعف المناعة، ويؤدون الصلاة في بيوتهم، أو مكان تواجدهم، ويصلون صلاة الظهر بدلاً عن صلاة الجمعة".

وفيما يخص الحج والعمرة والزيارة النبوية أوجب "على الجميع الالتزام بالتعليمات التي تصدرها حكومة المملكة العربية السعودية انطلاقا من مسؤوليتها السيادية والشرعية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، وإعانةً لها في الحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم" .

وأكد المجلس أنه "يجب شرعا على جميع الجهات التعاون مع الجهات المختصة وتقديم الدعم اللازم لها - كل بما يخصه – للحد من انتشار المرض والقضاء عليه، ومنع نشر الشائعات المتعلقة به من خلال الاقتصار على استقاء المعلومات الرسمية من الجهات المختصة، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الدولة عبر الشائعات التي يروجون لها".

وقررت السلطات الإماراتية، أمس الاثنين، منع إقامة الصلوات في المساجد بداية من اليوم الاثنين ولمدة أربعة أسابيع لمكافحة تفشي فيروس "كورونا".

واتخذت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، القرار اعتبارا من اليوم في تمام التاسعة مساء ولمدة أربعة أسابيع، حرصا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الأخيرة، في جميع أنحاء العالم، ووفاة 343 شخصا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.