القوى العراقية: رئيس الوزراء المكلف له توجه وطني

قالت كتلة "تحالف القوى العراقية"، إن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، يعي جيدا ما يحتاجه العراق بحجم تجاربه السابقة.

اعتبر نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه يؤمن بالشراكة ولديه توجه مهني ووطني بعيدا عن التخندقات الطائفية والمذهبية الضيقة".

وأضاف الدهلكي: "إننا في الوقت الذي نبارك فيه ل‍عدنان الزرفي، تكليفه بمهام تشكيل الحكومة المقبلة ، فإننا سنعمل جاهدين على أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة عبور وإنقاذ للوضع العراقي"، مضيفا: "لدينا إيمان بالزرفي، وأنه يؤمن بالشراكة ولديه توجه مهني ووطني بعيد عن التخندقات الطائفية والمذهبية الضيقة".

وقال نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي: "إننا ومن خلال ملامسة عمل الزرفي خلال تسلمه مناصب عديدة سواء تنفيذية أو بعمله داخل مجلس النواب، فإننا نلمس فيه العبور بالبلد إلى بر الأمان".

وشدد على أن "الزرفي يعي جيدا ما يحتاجه العراق بحكم تجربته السابقة وهو يعي بأن وضع النازحين سئ ووضع المحافظات المحررة صعب وهو يحمل هموم جماهيرنا كما نحملها نحن".

وقال الدهلكي: "ندعو رئيس الوزراء المكلف أن يكون برنامجه الحكومي واضح وصريح ويحدد بسقوف زمنية لإعمار المناطق المحررة وعودة النازحين وحصر السلاح بيد الدولة وضرب الخارجين عن القانون بيد من حديد، لإعادة هيبة الدولة التي هي أمانة في عنقه بهذا التكليف".

وكلف رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، فيما أعرب صالح خلال مراسم التكليف، عن أمله بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة وتحقيق تطلعات العراقيين، فيما رفض تحالف الفتح، هذه الخطوة، محملا رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية هذه الخطوات التي وصفها بـ"الاستفزازية".