الآثار المصرية: إجراءات للتعامل مع زائري المناطق الآثرية

قال مسؤولون بوزارة الآثار المصرية إن الإقبال على المتاحف كبير، وأن هناك بعض الإجراءات التي تم اتخاذها للتعقيم.

وأكد مدير المتحف المصري، صباح عبد الرازق، أن هناك تعليمات داخل المتحف باتباع الإجراءات الصحية السليمة من خلال التنظيف بالمطهرات وعدم التواصل المباشر مع الزائرين، حسب صحيفة الشروق المصرية.

© Sputnik . Mohamed Hassan أحداث تسببت في تأجيل الدراسة في مصر

وقال وزير السياحة المصري، خالد العناني، إن "السياحة في مصر تسير على قدم وساق ومصر تسمح للسياح بحرية كاملة لمغادرة البلاد".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.