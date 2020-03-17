مصر تفرض حجرا صحيا إلزاميا على العاملين بالقطاع السياحي في محافظة البحر الأحمر

وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفقا لما نقلته صحيفة "المصري اليوم"، إنه سيتم تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.
وجاء هذا القرار، عقب إصدار السلطات المصرية، قرارا بتعليق حركة الطيران بدءا من يوم الخميس 19 مارس/آذار، ما قد يؤدي إلى مغادرة العمالة في الغردقة وسفاجا وباقي مدن البحر الأحمر إلى محافاظتهم الأصلية.
وشملت هذه الإجراءات تطهير جميع المنشات السياحية والمرافق الحكومية وغير للحكومية.
كما قال حنفي إنه تم إصدار قرار عدم استقبال السياحة الداخيلة لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح بالمحافظة.
كما ألزمت تلك الإجراءات الصادرة من محافظة البحر الأحمر، إلزام المنشات السياحية بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أي أعراض بفيروس كورونا تظهر على أي فرد من الأطقم العاملة.وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت اتخاذ إجراءات وقائية في ثلاث محافظات لرصد عدد كبير من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظات، كما أعلنت الوزارة، مساء أمس الاثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين. وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصرياً، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.
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