مصر تفرض حجرا صحيا إلزاميا على العاملين بالقطاع السياحي في محافظة البحر الأحمر

فرضت مصر، مساء اليوم الثلاثاء 17 مارس/آذار، حجرا صحيا إلزاميا على كل العاملين في القطاع السياحي في محافظة البحر الأحمر.

وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفقا لما نقلته صحيفة "المصري اليوم"، إنه سيتم تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال محافظ البحر الأحمر إنه تقرر عدم مغادرة العاملين بالقطاع السياحي من الفنادق والقرى السياحية والمزارات والبازارات والمطاعم والبقاء بداخها لخضوعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وجاء هذا القرار، عقب إصدار السلطات المصرية، قرارا بتعليق حركة الطيران بدءا من يوم الخميس 19 مارس/آذار، ما قد يؤدي إلى مغادرة العمالة في الغردقة وسفاجا وباقي مدن البحر الأحمر إلى محافاظتهم الأصلية.

وشملت هذه الإجراءات تطهير جميع المنشات السياحية والمرافق الحكومية وغير للحكومية.

كما قال حنفي إنه تم إصدار قرار عدم استقبال السياحة الداخيلة لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح بالمحافظة.

كما ألزمت تلك الإجراءات الصادرة من محافظة البحر الأحمر، إلزام المنشات السياحية بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أي أعراض بفيروس كورونا تظهر على أي فرد من الأطقم العاملة.