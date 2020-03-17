مصر... قرار هام وعاجل بشأن قاعات السينما

أصدرت غرفة صناعة السينما في مصر، اليوم الثلاثاء، قرارا بتخفيض نسبة الإشغال في جميع دور العرض إلى 25%، لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

كما قررت الغرفة، تطبيق إجراءات السلامة والتطهير الدوري، وهي تعقيم صالات العرض قبل وبعد العرض، ووضع مواد مطهرة مداخل دور العرض ودورات المياه.

وجاء في القرار الذي اتخذته الغرفة في اجتماعها الذي وصفته بـ"الهام والعاجل"، أن هذه الإجراءات تتخذ بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت اتخاذ إجراءات وقائية بثلاث محافظات لرصد عدد كبير من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظات، كما أعلنت الوزارة، مساء أمس الاثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين. وقالت الوزارة، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصرياً، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الاثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.