أول دولة خليجية تتبرع للعراق بـ10 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة "كورونا"

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن "الكويت قدمت تبرعات إلى العراق لدعم جهود مكافحة فيروس "كورونا" في البلاد".

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الكويت تتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار للعراق لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا"، مؤكدا أن المبلغ سيسلم إلى منظمة الصحة العالمية في جنيف لشراء معدات، ولوازم طبية عاجلة للعراق.

— د. احمد الصحاف | Dr. Ahmad Al-Sahaf (@DrAhmedalshaf) March 17, 2020

​وأشارت وزارة الخارجية العراقية، إلى أن "الحكيم تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي صباح أحمد ناصر المحمد الصباح". وأشاد الحكيم، بما تشهده العلاقات الثنائية بين بغداد والكويت من ارتقاء مطرد، معربا عن شكره وتقديره لمواقف الكويت الداعمة للعراق، وآخرها ما قدمه أمير دولة الكويت إلى العراق بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا".

​وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن وصول عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 حالة وذلك بعد وفاة مصاب جديد، كما أعلنت تسجيل 14 إصابة جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 124 إصابة.

وتوقفت الدراسة بشكل عام في جميع محافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شامل للتجوال لا سيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.