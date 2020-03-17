تسجيل
13:51 GMT17 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    قوات عراقية

    خبير عسكري عراقي: الولايات المتحدة ستظل تلعب لعبة القط والفأر مع إيران في العراق

    © Photo / قوات عراقية
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202003171044890247-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A3%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/

    قال الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور أمير الساعدي، إن "الولايات المتحدة لن تستطيع أن تصعّد كثيرا بموقفها داخل العراق خاصة أنها تستعد لانتخابات داخلية، كما أنها مشغولة بمواجهة وباء كورونا".

    وأضاف الساعدي أن تهديدات "بومبيو لن يترتب عليها أكثر من السيناريو الأول الذي كان به ضربة قوية وبها رسائل شديدة اللهجة وقاسية موجهة للفصائل المسلحة وللحكومة العراقية"، وتابع أن الرسائل موجهة لإيران أكثر من العراق لأن واشنطن ما زالت تخوض صراعا جيوسياسيا مع طهران.

    قوات عراقية
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    العمليات المشتركة العراقية: تحقيق متقدم لكشف مستهدفي مقار تمركز قوات التحالف

    وأعرب الساعدي عن اعتقاده أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقي تلعب لعبة القط والفأر مع الفصائل المسلحة، حيث لا يمكن السيطرة عليها بشكل مباشر من قبل الحكومة العراقية حاليا نتيجة وجود فوضى سياسية كثيرة وتشتت في القرار، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المكلف لا يستطيع أن يدير هذه الفصائل لأنها خارج منظومة الدفاع الوطني العراقي. 

    وحول استهداف معسكر تدريب في بسماية، أكد الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الولايات المتحدة من الصعوبة في الوقت الحالي أن تستهدف شخصيات إيرانية ، إلا أنه من الممكن أن تستهدف الشخصيات العراقية التي تقود عملية صنع القرار للفصائل المسلحة عن طريق العقوبات. 

    وبيّن الساعدي أن الولايات المتحدة ما زالت تحاول أن توازن العلاقة بينها وبين الفصائل المسلحة بدليل تواصلها مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مع علمها المسبق بأنه لا يمتلك الصلاحية ولا القدرة علي السيطرة علي هذه الفصائل، وختم حديثه بالقول إن رئيس الوزراء المكلف يمكن أن يقوم بعملية التهدئة كونه طرف قريب للولايات المتحدة كما أنه من حزب الدعوة وقد يتقارب مع تلك الفصائل.

    كان الجيش العراقي قد أعلن، اليوم، سقوط صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أجنبية في العراق، وقال الجيش في بيان إن صاروخين سقطا على معسكر بسماية مساء وأنهما انطلقا من أرض زراعية في معامل طابوق النهروان".

    الخارجية العراقية
    facebook/Basra
    العراق يقدم شكوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن القصف الأمريكي الأخير

    وقد أفادت وكالات الأنباء العراقية أن الصواريخ سقطت على جناح التحالف الأمريكي في معسكر بسماية جنوب بغداد.

    وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن في بيان أنه أبلغ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم، وذلك بعد هجوم صاروخي على قاعدة عراقية تستضيف القوات الأمريكية وذلك بعد يوم من إصابة ثلاثة جنود أمريكيين وعدة جنود عراقيين في ثاني هجوم صاروخي كبير خلال الأسبوع الماضي على قاعدة عراقية شمالي بغداد

    انظر أيضا:

    تحالف الفتح" يرفض تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة"
    العراق يعلن وصول عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 حالة
    الرئيس العراقي يطالب رئيس الحكومة بالعمل على تحقيق تطلعات العراقيين
    القوى العراقية: رئيس الوزراء المكلف له توجه وطني
    الكلمات الدلالية:
    العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض سعر الصرف لعملات الدولار واليورو مقابل الروبل في موسكو، على خلفية انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+، 10 مارس 2020
    "كورونا" في روسيا وانهيار أسعار النفط في العالم... أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    البورصة الأمريكية تسجل رقما قياسيا في الهبوط منذ عام 1987
    البورصة الأمريكية تسجل رقما قياسيا في الهبوط منذ عام 1987
    الدليل الكامل للتعامل مع "الكمامات" الطبية وكيف يمكنها الحماية من "كورونا"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك