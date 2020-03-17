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    صحيفة: فحص دقيق للوفد السوداني العائد من مصر برئاسة حميدتي خشية كورونا

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    كشفت صحيفة سودانية نقلا عن "مصادر موثوقة"، تفاصيل ما حدث مع الوفد السوداني الرفيع، فور وصوله من العاصمة المصرية القاهرة أمس الأول.

    وقالت المصادر لصحيفة "الصيحة"، اليوم الثلاثاء، إن النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وكل وفده من الوزراء وكبار المسؤولين وطاقمه الأمني، خضعوا لعمليات فحصٍ دقيقٍ للغاية داخل الطائرة بمطار الخرطوم.

    وتابعت المصادر أن هدف الفحص هو تأكيد خلوهم من فيروس كورونا قبل نزولهم من الطائرة الرئاسية التي أقلتهم لمصر.

    وأكّدت المصادر أنّ الفحص الدقيق طال حتى أمتعتهم، حيث خضعت للرش والفحص، كما شمل الرش والتعقيم الطائرة نفسها من الداخل والخارج بما فيها الإطارات.

    وأكدت المصادر الاستجابة الكاملة لحميدتي وتقبله للفحص من قِبل الطاقم الذي صعد للطائرة قبل نزوله باعتباره إجراء رسمياً

    وقال حميدتي طبقا للمعلومات، إنه يجب خضوع كل مرافقيه وأي مسؤول يغادر البلاد للفحص عند عودته، وأضاف أن من يشتبه في حمله للفيروس يجب عزله وحجزه.

    وحسب المعلومات، استغرقت عمليات الفحص والرش أكثر من أربعين دقيقة، وأنّ الوفد نزل من الطائرة بعد تأكيد سلامته.

    وكشفت المعلومات أنّ الفحص لم يستثن حتى الطاقم الذي صعد الطائرة للتبليغ بالإجراء الاحترازي.

    وأكدت السلطات السودانية أنه يجري التجهيز لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وذلك ضمن "الخطة القومية الموسعة لمكافحة كورونا".

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, السودان
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