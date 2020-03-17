خبير اقتصادي: سوف يحدث "تلاقي المضادات" في قمة العشرين المرتقبة

توقع خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، الدكتور بيير عازار، أن تحدث عملية من التوافقات خلال قمة العشرين المرتقبة من أجل ضخ سيولة مشتركة وأن يحدث ما يسمى بـ"تلاقي المضادات".

وأوضح عازار في تصريحات لراديو "سبوتنيك": "في تلاقي المضادات، سوف يتفق كل الفرقاء على خطوات للتطبيق مهما كانت الخلافات".

وتابع بقوله: "ستحدث عملية عولمة ضخ الأموال، من أجل معالجة الوباء وذلك بالرغم من انطواء للدول علي ذاتها وقفل حدودها" .

وأعرب عازار عن اعتقاده بأن فيروس كورونا المستجد هو وباء بيولوجي من صنع الإنسان من أجل بلورة أسس اقتصادية أخرى علي الصعيد الدولي، ومن هنا تكتسب قمة العشرين أهميتها.

وأضاف بقوله: "الرياض سبق وأن استضافت مؤتمرا في العام 2013 وكان تحت مسمى كورونا أيضا، ولكنه يأتي اليوم بنفس المسمى مع أخذه أبعادا مخيفة جدا".

كان مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، قد أعلن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وافق خلال اتصال هاتفي مع سانتشيز على الدعوة لعقد قمة عاجلة لمجموعة العشرين بشأن فيروس كورونا.

ووفق بيان لرئاسة الوزراء الإسبانية فقد "اقترح رئيس الوزراء عقد اجتماع عاجل وغير عادي، لتقييم الوضع والاتفاق على خارطة طريق، وقد أبدى (ولي العهد) السعودي موافقته وقال إنه سيدعو إلى عقد قمة لمجموعة العشرين في الأيام القادمة".

وكان الرئيس الكوري الجوبي مون جيه إين، قد اقترح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد قمة لمجموعة العشرين عبر الهاتف، من أجل بحث سبل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.