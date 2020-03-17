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    انتشار كورونا في بلجيكا

    استغلوا كورونا لجني المال... اعترافات تجار عراقيين في قبضة القضاء

    © REUTERS / YVES HERMAN
    العالم العربي
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    اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، مؤخرا ً، تجارا متهمين برفع أسعار المواد الغذائية إلى الأضعاف، بالتزامن مع إعلان حظر التجوال الشامل في البلاد للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

    وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم
    © REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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    وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان نقلته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن محكمة تحقيق الرصافة، المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، صدقت اعترافات مجموعة متهمين من التجار عن جريمة قيامهم برفع أسعار المواد الغذائية، وبيعها بأسعار مضاعفة خلافا للقانون.

    وأكد المركز، أن المتهمين اعترفوا برفع أسعار المواد الغذائية، خلافا للقانون بعدما ألقي القبض عليهم في منطقة جميلة التجارية، شرقي العاصمة بغداد، وبالجرم المشهود.

    ونوه المركز، إلى أن محكمة تحقيق الرصافة، المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، أوعزت لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة بتكثيف جولاتها التفتيشية على المراكز التجارية الرئيسية للقبض على التجار الذين يساهمون برفع أسعار المواد الغذائية بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطن.

    وسجلت المواد الغذائية والخضار والفواكه ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، مؤخرا، بالتزامن مع إقبال المواطنين على التسوق مع إعلان خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة حظرا شاملا للتجوال في محافظات البلاد والعاصمة بغداد، يبدأ من مساء اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة أسبوع.

    ورغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمعقمات وغيرها من المستلزمات المنزلية واحتياجات المواطنين إلى الضعف مرتين، وأكثر، شهدت الأسواق نفاذا للبضائع بسبب كثرة الطلب والشراء من قبل المواطنين، في تحضيراتهم للمكوث في منازلهم أسبوعا تفاديا للعدوى بفيروس كورونا المستجد.

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    الكلمات الدلالية:
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