اغتيال مسؤول أمني رفيع في كمين بمأرب غربي اليمن

اغتال مسلحون، اليوم الثلاثاء، مسؤولاً أمنياً رفيعاً في محافظة مأرب غربي اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمأرب لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين قبليين نصبوا كميناً لمدير أمن مديرية الخلق التابعة لمحافظة الجوف، العقيد مبارك عتيق شطيف، أثناء مروره وسط مدينة مأرب، ما أدى إلى مقتله.

وأضاف المصدر، أن الكمين أسفر أيضاً عن مقتل أحد أقارب المسؤول الأمني، يدعى زايد بن عرفج عتيق شطيف وإصابة اثنين آخرين بجراح بليغة.

ووفقاً للمصدر، فإن الجريمة جاءت على خلفية ثأر.