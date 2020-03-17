خرق للاتفاق... المسلحون يستهدفون الجيش السوري في كفرنبل وحزارين بريف إدلب

استهدفت التنظيمات المسلحة المنتشرة في ريف إدلب نقاطا عسكرية للجيش السوري بالقرب من بلدتي كفرنبل وحزارين في ريف إدلب الجنوبي فيما رد الأخير على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة.

أفادت وكالة "سانا" اليوم الثلاثاء أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب استهدفت بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة نقاطا للجيش السوري الجيش في كفرنبل وحزارين ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

وقالت الوكالة: "مجموعات إرهابية واصلت خرق اتفاق وقف الأعمال القتالية واعتدت بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة على نقاط الجيش في كفرنبل وحزارين ما تسبب بوقوع أضرار مادية".

وأكدت الوكالة أن: "وحدات الجيش العربي السوري رصدت مصادر الاعتداءات وردت على مصادر النيران بالوسائط النارية المناسبة".

بدورها أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، برصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا لـ 5 خروقات لنظام وقف إطلاق النار، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما لم يرصد الجانب التركي أي خرق.

وجاء في بيان الوزارة تم نشره على "فيسبوك": "رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 5 خروقات لنظام وقف إطلاق النار، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في محافظتي حلب (4) وحماه (1)، بينما لم يرصد الجانب التركي أي خرق".