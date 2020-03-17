السعودية تتخذ قرارا عاجلا بشأن جلسة مجلس الوزراء

ذكرت تقارير سعودية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء السعودي اتخذ قرارا عاجلا، وسط انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقرر المجلس تأجيل جلستيه للأسبوع الحالي والأسبوع المقبل، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار "كورونا"، بحسب صحيفة "الوئام" السعودية.

#عاجل | #مجلس_الوزراء يؤجل جلستيه لهذا الأسبوع والأسبوع القادم تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس #كورونا. — صحيفة الوئام (@alweeamnews) March 17, 2020

​من ناحية أخرى، قال متحدث وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 133 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، من بينها 6 حالات تعافت، وما زالت 127 حالة مستمرة في العلاج.

وأكد المتحدث، خلال مؤتمر صحفي، أن الرقابة مستمرة في المنافذ، ويتم تطبيق أعلى المستويات الرقابية.

وبين المتحدث أن 106 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، قدموا من 20 دولة تقريبا.

وشدد المتحدث على ضرورة التحذير من التجمعات، كونها فرصة خصبة لانتقال العدوى، مؤكدا أنه لم يتم رصد حالات في المدارس.

وأكد المتحدث أن الجهود مستمرة، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ أذار الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" (جائحة)، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى أكثر 182 ألف و424 شخصا، ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، تليها إيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية.