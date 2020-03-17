سفارات 9 دول تدعو لوقف فوري للقتال في ليبيا استجابة لتحدي فيروس كورونا

دعت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا والجزائر وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إضافة إلى وزارة الخارجية التونسية جميع أطراف النزاع الليبي إلى وقف فوري وإنساني للقتال لتمكين السلطات الصحية من الاستجابة للتحديات التي يشكلها تفشي فيروس كورونا المستجد.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان مشترك صادر عن السفارات، ونشره الموقع الرسمي لموقع السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الثلاثاء: "تدعو سفارات الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وزارة الخارجية التونسية جميع أطراف الصراع الليبي إلى إعلان وقف فوري أو إنساني للقتال، وكذلك وقف النقل المستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد العسكريين إلى ليبيا من أجل السماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدّي الصحة العامة غير المسبوق الذي يشكله فيروس كورونا المستجد ".

وأضاف البيان: "نعرب عن آمالنا القوية في أن تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق قيادات كلا الطرفين الليبييْن على مشروع وقف إطلاق النار الذي يسّرته الأمم المتحدة في 23 فبراير والذي تمّ التوصل إليه في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5، والعودة إلى الحوار السياسي".

يشار إلى أن حكومتا الشرق والوفاق الوطني في ليبيا اتخذتا إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الأخيرة، في جميع أنحاء العالم، ووفاة 343 شخصا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.