العراق يوقف الرحلات الجوية الخارجية والداخلية حتى 24 مارس الجاري

أعلنت وزارة النقل العراقية وقف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بسبب تداعيات كورونا، ابتداء من اليوم وحتى 24 مارس/آذار الجاري.

ونقلت وكالة "العربية نت"، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أن الكويت تتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار للعراق لدعم جهود مكافحة كورونا.

وفرضت السلطات العراقية إجراءات جديدة في بغداد والنجف وكربلاء وكركوك في مواجهة فيروس كورونا. كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد، وفرض حظر للتجوال لمدة 6 أيام كمرحلة أولية ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء.

وفي السياق نفسه، أعلن محافظ بغداد تعطيل الدوام الرسمي بدءا من الثلاثاء وحتى الخميس لدوائر المحافظة.

وضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، تقرر إغلاق عموم مداخل ومخارج محافظة كركوك، مع فرض حظر التجول داخل مركز المدينة، اعتبارا من أمس الاثنين، الساعة السادسة مساء وحتى إشعار آخر.

وأعلن العراق عن وصول عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 حالة بعد وفاة مصاب جديد، وذلك حتى ظهر اليوم الثلاثاء.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، جائحة، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.