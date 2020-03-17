مصر... معاقبة رئيس محكمة لم ينفذ إجراءات الوقاية من "كورونا"

أعلنت وزارة العدل المصرية، اليوم الثلاثاء، إنهاء ندب رئيس محكمة لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا".

وبحسب بيان الوزارة، قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم "إنهاء ندب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا".

وأضاف البيان، الذي نشرته صحيفة "المصري اليوم"، أن القرار جاء في "إطار المتابعة المستمرة من الوزارة بشأن تنفيذ تعليمات الوزير باتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس بجميع المحاكم والمصالح التابعة للوزارة، وتبين من المتابعة عدم تنفيذ هذه الإجراءات داخل نطاق محكمة شبين الكوم الابتدائية".

وأشار البيان إلى أن الوزير "وجه بالالتزام الصارم بهذه الإجراءات داخل المحكمة والمأموريات التابعة لها".

ولفت البيان إلى أنه "تم تعقيم مبنى ديوان وزارة العدل بالكامل والانتهاء منه، أمس، كما تم التوجيه باتخاذ الإجراءات الوقائية داخل المصالح التابعة للوزارة".

وشددت الوزارة في بيانها على أن الالتزام باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والمتعارف عليها في هذا الشأن، هو أمر حيوي وعلى الجميع الالتزام بتنفيذ التعليمات حرفيا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس الاثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.