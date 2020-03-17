وزير الإعلام المصري: لم نغلق مكتب الجارديان وهذه الإجراءات التي اتخذت حتى الآن

وقال وزير الإعلام في حواره مع "سبوتنيك"، بالأمس وجدنا خبرين منسوبين لمصادر مجهلة في لـ"الجارديان والنيوزويك"، وتعاملنا معهما بشكل واضح، خاصة أنهما بالغا في الأرقام، ولم يكن هناك أي مصدر موثوق، وقيل إن الأمر يستند إلى تقديرات، كانت من شأنها إثارة بلبلة في الشارع المصري".

وأضاف الوزير: "جميعنا يعلم وأنا صحفي أن الخبر يجب أن يكون منسوبا لمصدر، ويجب أن يكون مدققا أيضا، وفي حال كانت المصادر مجهلة يجب أن تسأل عن هذه الحالات التي ذكرت، والمطالبة بالأسماء كي يتم معالجتها حال ثبوت صحة هذه الأعداد، إلا أنهم لن يرسلوا بالطبع، ولذلك سنرسل لهما للمطالبة بالكشف عن المصدر حتى نعرف مدى حقيقة هذه البيانات، وما يهمنا هو الوصول لهذه الحالات وعلاجها وليس المصدر، إذا كانت حقيقية، أو نفي الخبر وتكذيبه وتقديم الاعتذار عن ذلك، وهذا ما تفرضه المهنية".

وتابع: "كما صدرت بعض البيانات التي نسبت إلى هيئة الاستعلامات بغلق المكاتب، وهو غير حقيقي".

وأكد عدم إغلاق المكتب في القاهرة، قائلا: "لم يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء حتى الساعة الثانية ظهر اليوم الثلاثاء، وهو حديث استباقي، خاصة أننا نرحب بجميع الصحف في مصر".

واستطرد: "نحن تواصلنا مع الوسائل بهدف الوصول إلى الحالات إذا كانت الأرقام التي نشرت حقيقية، خاصة إذا افترضنا أن هذه الأرقام حقيقة فإننا سنكون أمام عشرات الآلاف في الوقت الراهن، وأعتقد أن الأمر يتعلق بالإنسانية كلها، ونحن نتعاون جميعا في هذا الإطار".

وشدد على أن مصر تعلن كافة الأرقام التي يتم حصرها بشكل يومي دون إخفاء أي معلومات، وتتعامل مع الأمر بشفافية تامة.