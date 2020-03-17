الجيش اليمني: مقتل أكثر من 20 مسلحا من الحوثيين في مواجهات غرب مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، مقتل عدد كبير من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال تصاعد المعارك في محافظة مأرب غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر تويتر، أن "الجيش الوطني مسنوداً بطيران التحالف يخوض معارك عنيفة مع الحوثيين في جبهة صرواح غرب مأرب".

وأضاف أن "المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 20 عنصرا من الحوثيين، وتدمير عدد من الآليات المتنوعة".

وكان العميد يحيى سريع، متحدث القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله"، أكد تحرير جميع مديريات محافظة الجوف عدا بعض المناطق في مديرية خب والشعف وصحراء الحزم خلال العملية.

وكشف سريع تفاصيل العملية العسكرية الواسعة "فأمكن منهم"، مؤكدا في بيان نشره على حساب موقع قناة "المسيرة" على "تويتر"، أن "العملية أدت لدحر ما يسمى بالمنطقة العسكرية السادسة التابعة للمرتزقة بجميع ألويتها العسكرية ووقوع المئات من قوات العدو بين قتيل وأسير ومصاب".

​وقال المتحدث إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير شاركا في عملية "فأمكن منهم" بأكثر من 50 عملية استهدف بعضها عمق العدو السعودي ردا على تصعيده الجوي.