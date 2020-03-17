مصر... سحب اعتماد مراسلة "الغارديان" وإنذار لـ"نيويورك تايمز"

قررت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، سحب اعتماد مراسلة صحيفة "الغارديان" في القاهرة، ومطالبتها بنشر اعتذار عن تقرير، قالت إنه "حافل بالأخطاء المهنية" بشأن إصابات فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات سحب اعتماد مراسلة الصحيفة، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار تقوم بها الجهات المختصة، مطالبة بـ"نشر اعتذار عن التقرير طبقاً لما تقضي به الأعراف الصحفية".

وأضافت في بيان: "في حالة عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة فى مصر". كما قررت الهيئة توجيه إنذار إلى مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في القاهرة بضرورة احترام قواعد المهنة الصحفية.

وقالت الهيئة إن هذه الإجراءات تأتي بعدما رصدت تقريرا صحفيا في "الغارديان" البريطانية، يوم الأحد، يتضمن أرقاماً وتقديرات غير صحيحة بشأن أعداد الحالات المصابة بفيروس "كورونا المستجد" في مصر.

إلى جانب مجموعة من التغريدات التي نشرها مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في مصر تضمنت نفس الأرقام غير الصحيحة والمبالغ فيها الأمر الذي أثار الكثير من البلبلة.

وحذف مراسل "نيويورك تايمز" بالقاهرة، ديكلان والش، تغريدته المثيرة للجدل حول إصابة آلاف المصريين بفيروس كورونا، بالمخالفة للأرقام الرسمية المعنلة التي تقدر الإصابات الفعلية بالعشرات فقط.

وقال في تغريدة جديدة أمس: "أزلت التغريدة السابقة للتوضيح؛ تشير الدراسة الكندية إلى أن الإصابات بفيروس كورونا الجديد في مصر قد تصل إلى 19 ألف إصابة، لكن التقدير الأدنى الأقرب هو 6 آلاف".