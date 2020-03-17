نعمة: انتشار كورونا وهبوط أسعار النفط قد يطيحان بأمل لبنان في المساعدات

صرح وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، اليوم الثلاثاء، بأن أثر انتشار فيروس كورونا المستجد والهبوط الحاد في أسعار النفط عامليا قد يضر بفرص بلاده في الحصول على مساعدات من المانحين الأجانب، مضيفا أن الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي يجب أن تطرح للبحث ضمن خيارات أخرى.