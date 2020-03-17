إغلاق المطاعم والمقاهي في سوريا تجنبا للإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية إغلاق جميع المطاعم والمقاهي، خشية وقوع إصابات بفيروس كورونا المستجد الذي يتفشى في دول المنطقة والعالم، وحفاظا على سلامة البلاد التي لم تسجل حتى الآن أي إصابة.

دمشق - سبوتنيك. وقال الدكتور أحمد خليفاوي معاون وزير الصحة السورية، في تصريح للتلفزيون السوري الرسمي: "أصدرت الوزارة قرارا بإغلاق المطاعم والمقاهي في إطار الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا".

وأضاف خليفاوي: "نشدد على التوصيات التي قدمتها وزارة الصحة بالاهتمام بالنظافة واستخدام المطهرات بنسب تركيز جيدة".

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق من اليوم، على لسان متحدثها الاعلامي خلال مؤتمر صحفي في جنيف "عدم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا".

واقترب الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 190 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 28 ألفًا في إيطاليا و16 ألفًا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.