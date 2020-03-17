مصر تحظر تصدير الكحول والكمامات الطبية

قررت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، اليوم الثلاثاء، وقف تصدير الكمامات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى، والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وقالت الوزيرة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن هذين القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصري من هذه المنتجات، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم اتخاذ القرارين بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات، حيث لوحظ، خلال الأيام القليلة الماضية، تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات إلى أسواق الدول التي تفشى بها الفيروس، وهو ما يؤثر سلباً على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلي.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، الاثنين، تسجيل 40 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقالت وزيرة الصحة، هالة زايد، إنه "تم وضع أكثر من 300 أسرة في إحدى قرى محافظة الدقهلية، تحت الحجر الصحي".

واقتربت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 190 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 28 ألفًا في إيطاليا و16 ألفًا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.