السعودية تقرر وقف الصلاة والاكتفاء برفع الأذان في جميع المساجد باستثناء الحرمين الشريفين

أعلن التلفزيون الرسمي السعودي، أن قرار المملكة بتعليق الصلاة في جميع المساجد والاكتفاء برفع الأذان على خلفية انتشار فيروس كورونا التاجي، يسري في عموم البلاد باستثناء الحرمين الشريفين.

وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة السعودي، قد أعلن أن الحالة الصحية بالمملكة حالياً مطمئنة، وكل الحالات التي تم اكتشافها داخل البلاد هي لحالات قادمة من الخارج أو مخالطين لهم.

وأشار الوزير إلى أنه إجمالي من تم عزلهم بإشراف الوزارة أكثر 8 آلاف حالة، وفي المنافذ تم فحص أكثر من 700 ألف، موضحاً أن مركز الاتصال بوزارة الصحة استقبل أكثر من 170 ألف اتصال حول كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية يوم أمس الاثنين، عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وأشار إلى أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 133 حالة، تعافى منها 6 حالات، أما بقية الحالات فتخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.

واقترب الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 190 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 28 ألفًا في إيطاليا و16 ألفًا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.