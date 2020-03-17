الحكومة المصرية تغلق دور السينما والمسرح للحد من انتشار فيروس كورونا

أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، أمرا بغلق دور السينما والمسرح في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة المصرية في بيان إن "رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر قرارا بتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسرح، أيا كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر".

وأضاف البيان أن "الإجراء تدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد"، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم، نشرت وزارة الصحة المصرية 10 خطوات ترى إنها ضرورية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر ويوتيوب"، مقطعا مصورا لـ 10 خطوات يجب القيام بها لمنع انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، ومنع تفشيه في البلاد.

وكانت الوزارة قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل عدد الوفيات إلى 4 حالات.