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16:54 GMT17 مارس/ آذار 2020
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    بإشراف السنوار... "حماس" تتخذ خطوة جديدة بشأن كورونا… بالفيديو

    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    العالم العربي
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    فيروس "كورونا" (420)
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    قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة إن حركة حماس اتخذت خطوة جديدة بشأن فيروس كورونا المستجد.

    وأكدت وكالة "سما"، مساء اليوم الثلاثاء، أن أعمال تجريف وإنشاء بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، لأراض جنوبي وشمالي قطاع غزة؛ تمهيدًا لإقامة حجر صحي للعائدين من الخارج للقطاع.

    وقال مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح، مهند معمر، إنه "تم البدء صباح اليوم، بتسوية قطعة أرض تبلغ (20دونمًا/ 20 ألف متر مربع)، غربي محافظة رفح، لتخصيصها لحجر صحي"، موضحا أن العمل يتم بتكامل وتنسيق مشترك ما بين البلدية، ولجنة المتابعة الحكومية، ومصلحة مياه بلديات الساحل، وشركة توزيع الكهرباء، لتوفير كل ما يلزم للحجر.

    وأشار معمر إلى أنه سيتم بناء 500 غرفة خرسانية برفح ومثلها في شمال غزة، مزودة بحمام لكل غرفة؛ متوقعًا أن يستمر العمل لعشرة أيام، حتى يصبح الحجر جاهزًا، موضحا أنه جرى التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء، وتم إمداد المكان بالطاقة، بالإضافة إلى أنه سيجري تمديد شبكات مياه وخطوط صرف صحي، بالتعاون مع مصلحة المياه.

    وبينت المصادر الفلسطينية أن رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، بنفسه، يشرف على أعمال الإنشاء في المنطقتين، وذلك برفقة عدد من قيادات الحركة.

    وفي السياق نفسه، أشارت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة قامت بتجهيز مستشفى ميداني داخل معبر رفح البري في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة للوقاية من وباء فايروس كورونا المستجد.

    وسيعمل المشفى بطاقة سريرية 30 سريراً كمرحلة أولى، إضافة إلى 8 أسرة عناية مركزة، فضلاً عن المختبر وقسم التصوير الإشعاعي، إضافة إلى الخدمات الأخرى.

    © Sputnik . MOHAMED HASSAN
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    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (420)

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    الكلمات الدلالية:
    مستشفي, فلسطين, غزة, فيروس كورونا, حماس
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