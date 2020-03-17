بإشراف السنوار... "حماس" تتخذ خطوة جديدة بشأن كورونا… بالفيديو

وأكدت وكالة "سما"، مساء اليوم الثلاثاء، أن أعمال تجريف وإنشاء بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، لأراض جنوبي وشمالي قطاع غزة؛ تمهيدًا لإقامة حجر صحي للعائدين من الخارج للقطاع.

#شاهد بدء تجهيزات لبناء 500 غرفة حجر صحي مجهزة بالكامل من فيروس كورونا، في شمال قطاع غزة.



تصوير: أنس الشريف pic.twitter.com/JkcWtoOdfy — وكالة شهاب (@ShehabAgency) March 17, 2020

وقال مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح، مهند معمر، إنه "تم البدء صباح اليوم، بتسوية قطعة أرض تبلغ (20دونمًا/ 20 ألف متر مربع)، غربي محافظة رفح، لتخصيصها لحجر صحي"، موضحا أن العمل يتم بتكامل وتنسيق مشترك ما بين البلدية، ولجنة المتابعة الحكومية، ومصلحة مياه بلديات الساحل، وشركة توزيع الكهرباء، لتوفير كل ما يلزم للحجر.

وأشار معمر إلى أنه سيتم بناء 500 غرفة خرسانية برفح ومثلها في شمال غزة، مزودة بحمام لكل غرفة؛ متوقعًا أن يستمر العمل لعشرة أيام، حتى يصبح الحجر جاهزًا، موضحا أنه جرى التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء، وتم إمداد المكان بالطاقة، بالإضافة إلى أنه سيجري تمديد شبكات مياه وخطوط صرف صحي، بالتعاون مع مصلحة المياه.

وبينت المصادر الفلسطينية أن رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، بنفسه، يشرف على أعمال الإنشاء في المنطقتين، وذلك برفقة عدد من قيادات الحركة.

بدء أعمال إنشاء مركز حجر صحي من فيروس كورونا، غرب رفح جنوب قطاع غزة، خلال اسبوع واحد. pic.twitter.com/7K4ey8mmSa — وكالة شهاب (@ShehabAgency) March 17, 2020

وفي السياق نفسه، أشارت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة قامت بتجهيز مستشفى ميداني داخل معبر رفح البري في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة للوقاية من وباء فايروس كورونا المستجد.

وسيعمل المشفى بطاقة سريرية 30 سريراً كمرحلة أولى، إضافة إلى 8 أسرة عناية مركزة، فضلاً عن المختبر وقسم التصوير الإشعاعي، إضافة إلى الخدمات الأخرى.