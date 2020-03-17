إسبانيا تخصص 200 مليار يورو لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن مدريد ستخصص 200 مليار يورو لمواجهة التدعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعادل نحو 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وقال سانشيز في كلمة متلفزة، اليوم الثلاثاء، "سنخصص حزمة مساعدات بقيمة 200 مليار يورو لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا".

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الحكومة لمواجهة المرض، وقال: "نعول على عزيمة كل المواطنين وتحليهم بالمسؤولية في الظروف الحالية"، مضيفا "الوضع صعب جدا".

وأعلنت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد -19) إلى 491، بعد تسجيل 194 وفاة جديدة.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، نقلا عن وزارة الصحة: "ارتفاع الإصابات إلى 11178 حالة، بزيادة 17.7 في المئة في الـ 24 الساعة الماضية، وتسجيل 491 حالة وفاة، وهو ما يمثل معدل وفيات زيادة بنسبة 4 في المئة".