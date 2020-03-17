السيسي يخاطب رئيس بوروندي بشأن سد النهضة

بعث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، برسالة إلى نظيره البوروندي، ‎بيير نيكرونزيزا، بشأن سد النهضة.

وأكدت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن وزير الخارجية المصري،‎ سامح شكري، التقى رئيس بوروندي، ‎بيير نيكرونزيزا، اليوم، وسلمه رسالة الرئيس السيسي، حول تطورات ملف سد النهضة.

كما تناول اللقاء التباحث حول علاقات التعاون الثنائية.

شكرى يسلم رئيس بوروندى رسالة من الرئيس السيسي حول تطورات سد النهضة #احمى_نفسك_احمى_بلدك https://t.co/VmQsJwPJIE — الأهرام AlAhram (@AlAhram) March 17, 2020

وفي السياق ذاته، خاطب الرئيس المصري قادة دول الجزائر وموريتانيا وتونس بشأن سد النهضة.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، أول أمس، الأحد، زار وفد من الخارجية، يرأسه السفير ياسر عثمان، مساعد الوزير للشؤون العربية، الجزائر وتونس وموريتانيا.

والتقى الوفد وزراء خارجية في البلدان الثلاثة لتسليمهم رسائل من السيسي إلى قادة بلادنهم، بشأن مفاوضات سد النهضة.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن المفاوضات مع الجانب الأثيوبي فيما يتعلق بأزمة "سد النهضة" متوقفة تماما حاليا.

ويشار إلى أن سامح شكري، قد أعلن أنه سيبدأ جولته لزيارة عدد من الدول الأفريقية، الأحد الماضي، ومنها جنوب أفريقيا بعد رئاستها للاتحاد الأفريقي، وكينيا، والكونغو، وبوروندي، وجنوب السودان، والنيجر، كما أن هناك زيارات أخرى لباقي دول القارة السمراء سيقوم بها نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية.