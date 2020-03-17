النيابة العامة السودانية تأمر بالقبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي

وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن مكتب المدعي العام السوداني، أمر اليوم الثلاثاء، بالقبض على وزير الخارجية السابق، علي كرتي، لدوره في "انقلاب" عام 1989، الذي أوصل الرئيس السابق، عمر البشير، إلى السلطة.

ونشر المدعي العام السوداني بيانا أوضح من خلاله أن أصول علي كرتي سيتم تجميدها، وأن أوامر اعتقال أخري صدرت لخمسة أشخاص آخرين أيضا.

يتبع...