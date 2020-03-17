جرحى بينهم امرأة إثر اعتداء إرهابي شمالي بغداد

جرح عدد من المدنيين العراقيين، مساء اليوم الثلاثاء، إثر هجوم مدفعي استهدف قضاء طوز خورماتو، شرقي محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، "إن اعتداء إرهابي بواسطة 4 قذائف هاون عيار 82 ملم، سقطت قرب جامع الوهاب في قضاء طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، شمال بغداد".

وأضافت الخلية، أن الاعتداء أسفر عن إصابة 3 مدنيين بينهم امرأة، بجروح.

وشهد قضاء طوز خورماتو الذي يعتبر من المناطق المتنازع عليها دستوريا بين المركز، وإقليم كردستان، يوم أمس الإثنين، اعتداء إرهابيا بواسطة دراجة نارية مفخخة، أسفر عن إصابة سبعة مواطنين بينهم طفل، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.