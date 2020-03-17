حواتمة: جائحة كورونا تؤجل انعقاد الحوار الفلسطيني الشامل في موسكو لأسابيع

صرح الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، أنه بحث مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونائب الوزير، ميخائيل بوغدانوف، قضية استكمال الحوار الفلسطيني الشامل، الذي كان من الممكن أن ينعقد في الأيام القليلة القادمة في موسكو لولا تفشي وباء كورونا المستجد، على ان يعقد خلال أسابيع قليلة .

موسكو - سبوتنيك. وقال حواتمة في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء:

"بحثنا مع السيد الوزير [ لافروف] استكمال الحوار واتفقنا على ضرورة، أن يختتم بحوار فلسطيني شامل لكل الفصائل الفلسطينية في موسكو خلال فترة قريبة جدا، وأعتقد لولا اجتياحات (كورونا) كان من الممكن أن يكون خلال أيام قادمة، والآن اتفقنا خلال بضعة أسابيع قليلة يكون في حوار شامل".

وتابع حواتمة : "اتفقنا على قضية جديدة بضرورة التحضير للحوار الشامل حتى لا تقع الأخطاء التي وقعت في الحوار الأخير 2019، وبالتالي تجري عمليات تحضيرية بما فيه اتفقنا على إعلان شامل يصدر عن الحوار الشامل، وأن يكون بهذا الحوار الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية و الحوار تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الائتلاف الفلسطيني الشامل".