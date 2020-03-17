وزير الصحة السوري يؤكد خلو سوريا من كورونا وحجر 134 قادما للتأكد من سلامتهم

أعلن وزير الصحة السوري، نزار يازجي، عدم وجود أي إصابة مثبتة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن ".

دمشق - سبوتنيك. وقال يازجي، في بيان نقلته الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" أنه "تم وضع 134 مسافراً سورياً جاؤوا اليوم من دول سجلت إصابات بالفيروس في مركز الحجر الصحي بالدوير في ريف دمشق لمدة 14 يوماً للتأكد من سلامتهم" .

وأضاف "تقرر إغلاق مراكز خدمة المواطن في كافة المحافظات والمنتزهات الشعبية والحدائق العامة ودور السينما والمسارح والنوادي والملاهي الليلية".

وأوضح وزير الصحة السوري أن "هذا الإجراء يأتي استكمالاً للإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا".

وتضمن الإجراء أيضا بحسب إعلان وزير الصحة "إغلاق صالات المناسبات من أفراح وعزاء والنوادي الرياضية وملاهي الأطفال وصالات ألعاب الأطفال ومقاهي الانترنت ومنشآت الإطعام المصنفة سياحياً بمختلف السويات (مقاهي وكفتريات وصالات) ومنع الكراسي والإشغالات المجهزة لاستقبال الزبائن لتناول الوجبات السريعة في المولات وإغلاق المطاعم الخارجية للفنادق".

وكانت الصحة السورية أعلنت في وقت سابق إغلاق المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء البلاد للتصدي لفيروس كورونا المستجد.