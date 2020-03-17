سقوط صاروخين بالقرب من منطقة الجادرية في بغداد

أعلنت وسائل إعلام عراقية عن سقوط صواريخ بالقرب من منطقة الجادرية في بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله، إن "صاروخين سقطا ضمن مقتربات منطقة الجادرية ببغداد".

وأضاف المصدر "أحدهما سقط على عمارة سكنية بالقرب من هيئة الحج والعمرة في المنطقة ما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار مادية".

وأوضح المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وكانت 10 صواريخ قد سقطت داخل معسكر للجيش العراقي، شمالي العاصمة بغداد، في 11 مارس/ آذار.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن 10 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي، شمالي بغداد، دون خسائر بشرية.

وأضافت الخلية، أن الأجهزة الأمنية، عثرت على سيارة تحمل منصة صواريخ فيها 3 صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية، شمال شرقي بغداد.

وشهدت العاصمة بغداد، في الخامس من الشهر الجاري، قصفا صاروخيا استهدف المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة مقرا لها.

وحينها كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن صاروخا من نوع كاتيوشا انطلق من حي الأمانة شرقي العاصمة، باتجاه منطقة المنصور، سقط بالقرب من قيادة قوات حفظ القانون، دون خسائر تذكر.

واستطاعت القوات العراقية إبطال 4 صواريخ أخرى كانت مجهزة للإطلاق.