القنصلية الليبية في تونس تطلق برنامجا لدعم الليبيين العالقين في المطارات التونسية

أطلقت القنصلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في العاصمة تونس برئاسة فائز السراج، برنامجا لدعم الليبيين العالقين في مطارات تونس.

طرابلس – سبوتنيك. وأكد مصدر دبلوماسي ليبي في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، أن "الليبيين العالقين في تونس من سكان شرقي ليبيا عليهم تجهيز صور الجواز و ختم دخول تونس ليتم إيصالها مباشرة للسيد عزالدين الفرجاني بالمكتب الصحي بالقنصلية".

وأضاف المصدر أنه "بسبب انتشار فيروس كورونا في تونس قامت القنصلية الليبية برئاسة القنصل محمد اقريو، والمكتب الصحي برئاسة الدكتور هيثم شعبان و الدكتور عزالدين الفرجاني بإطلاق برنامج لدعم الليبيين العالقين بمطارات تونس"، مضيفاً إلى "توفير المسكن والعلاج للمواطنين الليبيين".

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن "القنصلية الليبية بتونس تعتبر أول قنصلية تهتم بالرعايا الليبيين العالقين بالخارج".

واقتربت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 200 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 28 ألفًا في إيطاليا و16 ألفًا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.