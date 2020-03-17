التحالف الدولي ينفي سقوط صواريخ أو حدوث انفجارات قرب منشآت تابعة له في بغداد

نفى المتحدث باسم التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء، إطلاق صواريخ على قاعدة التاجي أو وقوع انفجارات قرب منشآت تابعة له.

وقال المتحدث في تغريدة له على تويتر، "لم تطلق صواريخ على معسكر التاجي، كما لم تحدث انفجارات في بغداد بالقرب من منشآت أمريكية تابعة لقوات التحالف".

As of 11pm (Baghdad Time), no rockets were fired at Camp Taji. In Baghdad no explosions occurred near US/Coalition facilities. 📃 لحد الساعة11 مساء (بتوقيت بغداد) ، لم تطلق صواريخ على معسكر التاجي. كما لم تحدث انفجارات في بغداد بالقرب من منشآت أمريكية / تابعة لقوات التحالف. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) March 17, 2020

وفي وقت سابق، نقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله، إن "صاروخين سقطا ضمن مقتربات منطقة الجادرية ببغداد".

وأضاف المصدر "أحدهما سقط على عمارة سكنية بالقرب من هيئة الحج والعمرة في المنطقة ما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار مادية".

وأوضح المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".