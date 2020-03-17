مباحثات بين السيسي والرئيس الكيني حول تطورات ملف سد النهضة

تباحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الكيني أوهورو كينياتا، اليوم الثلاثاء، حول آخر تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما خلصت إليه مفاوضات واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس الكيني أعرب عن دعمه "للموقف الإيجابي المصري" خلال مفاوضات سد النهضة، و"الذي يأتي من منطلق حسن النية والإرادة السياسية المصرية الصادقة"، بحسب ما نقلته صحيفة "أخبار اليوم".

وأوضح أن السيسي أكد الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور وتبادل وجهات النظر مع الرئيس كينياتا في ضوء العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.

وأعرب السيسي عن تقديره للموقف الكيني الداعم لمصر في ملف سد النهضة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل في إطار المصلحة المشتركة وتحقيق التنمية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التقى وزير الخارجية المصري،‎ سامح شكري، برئيس بوروندي، ‎بيير نيكرونزيزا، وسلمه رسالة من الرئيس السيسي، حول تطورات ملف سد النهضة.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، أول أمس، الأحد، زار وفد من الخارجية، يرأسه السفير ياسر عثمان، مساعد الوزير للشؤون العربية، الجزائر وتونس وموريتانيا.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن المفاوضات مع الجانب الأثيوبي فيما يتعلق بأزمة "سد النهضة" متوقفة تماما حاليا.