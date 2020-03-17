فلسطين: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 44 شخصا

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 44 حالة.

موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان له، "تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في محافظة بيت لحم لمخالطين من مدينة بيت ساحور، سيدتان ورجل كانوا تحت الرقابة في الحجر الصحي البيتي، حيث أظهرت نتائج التحاليل لعينات جديدة أخذت منهم، إصابتهم بالوباء لعدم تقيد أحدهم بشروط الحجر الصحي".

يتبع...