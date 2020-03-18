إياد علاوي يشيد بشجاعة المتظاهرين العراقيين

أشاد رئيس ائتلاف "الوطنية" العراقي، إياد علاوي، اليوم الأربعاء، بشجاعة المتظاهرين في العراق، مناشدا إياهم بالصمود لتحقيق المطالب المشروعة.

ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: " شجاعة المتظاهرين السلميين وإصرارهم على المضي بمشروع الإصلاح الحقيقي وجد صدىً دولياً واسعاً إلى الحد الذي دفع دول العالم القادرة إلى تفهم مطالبهم المشروعة وإدانة أساليب البطش والترويع المستخدمة ضدهم".

وتابع رئيس ائتلاف الوطنية "أيها الكرام ...واصلوا صمودكم وسعيكم ونحن معكم حتى تتحقق مطالبكم المشروعة".

شجاعة #المتظاهرين السلميين وإصرارهم على المضي بمشروع الإصلاح الحقيقي وجد صدىً دولياً واسعاً الى الحد الذي دفع دول العالم القادرة الى تفهم مطالبهم المشروعة وادانة اساليب البطش والترويع المستخدمة ضدهم .

ايها الكرام ..

واصلوا صمودكم وسعيكم ونحن معكم حتى تتحقق مطالبكم المشروعة . — Ayad Allawi (@AyadAllawi) March 17, 2020

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف أمس الثلاثاء، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.