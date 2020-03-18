أول تصريح من الزرفي بعد تكليفه برئاسة الحكومة العراقية المؤقتة

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، أمس الثلاثاء، إنه "سيحرص على التحضير لانتخابات نزيهة وحرة وشفافة خلال فترة أقصاها سنة من تشكيل الحكومة المقبلة".

وتعهد الزرفي، عبر حسابه على "تويتر"، بعد ساعات من تكليفه، "بتشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية"، معتبرا أن "التكليف يضع على عاتقه مسؤولية تاريخية كبيرة".

— عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) March 17, 2020

كما تعهد كذلك بالعمل على حصر بقاء الأسلحة في يد الدولة، وإنهاء كل المظاهر المسلحة وفرض سلطة الدولة وقال إن "سلاح الدولة لن يحمل ضد الشعب بل سيكون لحمايته وصيانة حدود العراق".

ودعا الزرفي، إلى "إطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السلميين"، مشددا على "متابعة ملفات التحقيق في أحداث التظاهرات، ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين وقوات الأمن".

— عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) March 17, 2020

​وكان الرئيس العراقي برهم صالح، كلف عدنان الزرفي، الذي يتزعم "ائتلاف النصر" في البرلمان، بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

© Sputnik . Mohamed Hassan من هو عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية

واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق، الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.

وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.