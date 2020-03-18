الكويت تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 15

أعلن وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا إلى 15 حالة.

وذكر الوزير، بحسب وكالة "كونا" الكويتية، أنه تم تسجيل ثلاث حالات شفاء جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15 حالة.

بحمد الله تم اليوم شفاء ثلاثة كويتيين من المصابين بفيروس كورونا امرأتين ورجل ليصل بذلك عدد الذين تم شفاؤهم إلى 15 حالة. حفظ الله الجميع من شرور الأمراض. — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) March 18, 2020

​وذكر الصباح، عبر حسابه على موقع "تويتر"، "الحالات التي تعافت امرأتين ورجل، وحفظ الله الجميع من شرور الأمراض".

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قرر، يوم السبت الماضي، إغلاق المجمعات التجارية ومراكز الترفيه والتسلية والتسوق باستثناء تلك الخاصة بالمواد التموينية، لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقررت الكويت تعليق رحلات الطيران التجاري، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

ومنحت الكويت القطاعين العام والخاص إجازة رسمية حتى 26 من الشهر، وقررت منع التواجد داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق على خلفية تفشي عدوى كورونا.