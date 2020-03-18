إلقاء القبض على سبعة عناصر من "داعش" جنوب الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على سبعة عناصر من تنظيم "داعش" جنوب مدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان إن "مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى ومن خلال تنفيذ واجبات التفتيش والتدقيق الأمني، ألقت القبض على سبعة عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية في سيطرة النصر مدخل المدينة طريق موصل بغداد جنوب مدينة الموصل"، كما نقل موقع قناة "السومرية".

وتابع البيان، أن "اثنين منهم كانا يعملان في ما يسمى بـ"الأمنية والحسبة"، والبقية كانوا يعملون مقاتلين في ما يسمى بـ"جيش الفرقان" و"جيش أعماق" و"فرقة نهاوند القتالية" خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وتنفذ الأجهزة الأمنية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر في تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى مطلوبين بقضايا مختلفة.