بعد إصابة 67... الرئيس الجزائري يحظر المظاهرات بكل أنواعها بسبب "كورونا"

فرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حظر الاحتجاجات والمسيرات بجميع أشكالها، ضمن خطة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، تضمنت إجراءات مختلفة.

وقال تبون، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، مساء أمس الثلاثاء، إنه "تقرر منع التجمعات والمسيرات كيف ما كانت وتحت أي عنوان"، وذلك حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأردف: "الوباء المتفشي مسألة أمن وطني وصحي تهم الجميع، حتى لو أدى الأمر إلى تقييد الحريات مؤقتاً، لأن حياة المواطنين فوق كل اعتبار وقبل كل شيء".

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، موضحة أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في البلاد 67 حالة حتى الآن، كما أعلنت الجزائر، إغلاق المساجد في جميع أنحاء البلاد، ضمن جهود مكافحة انتشار الفيروس.