مصر تكشف سبب تأخير الإعلان عن أسعار الحج

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية سبب تأخر الإعلان عن أسعار حج الجمعيات للموسم الجديد، رغم أن موعد إغلاق التقديم غدا الخميس.

ونقل موقع "مصراوي" عن أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة في وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، حديثه عن الأسباب الحقيقية وراء عدم إعلان أسعار حج الجمعيات للموسم الجديد حتى الآن رغم إغلاق باب التقديم يوم الخميس المقبل 19 مارس/ آذار الجاري.

وقال عبد الموجود: "إن ذلك يرجع إلى تأخر رد الجانب السعودي بخصوص طلب وزارة التضامن الاجتماعي بتحسين بعض الخدمات الخاصة بالمشاعر وحساب التكلفة لضمها على السعر النهائي لكل مستوى من مستويات حج الجمعيات ، ومن الوارد تأخرهم نتيجة تعليق العمرة مؤقتا بسبب فيروس كورونا".

وأضاف أن من ضمن الأسباب أيضا، عدم حصول وزارة التضامن الاجتماعي على رد من شركة مصر للطيران بخصوص أسعار تذاكر الطيران، ومن الوارد تأخرهم أيضا نتيجة تعليق العمرة والرحلات مؤقتا بسبب فيروس كورونا، وما زالت المخاطبات جارية، وفي حال وصول الرد ستضم للتكلفة الإجمالية لأسعار المستويات الأربعة وتعلن مباشرة للجميع.

وأشار عبد الموجود، إلى اعتزام الوزارة لخفض أسعار حج الجمعيات لهذا العام، وهناك مستويات ستكون نسبة التقليل فيها كبيرة وتشعر المواطنين بانخفاض الأسعار وهناك مستويات أخرى تم تحسين الخدمات فيها عن العام السابق لتعطي للمواطن خدمة أكثر وفي نفس الوقت السعر لن يكون أغلى من الماضي.

واختتم عبد الموجود بقوله إن نحو 16 ألف مواطن تقدموا خلال الأيام الماضية وهو رقم ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة، وربما يرجع ذلك إلى أن فتح باب التقديم تزامن مع ظهور فيروس كورونا وتعليق العمرة، ما أدى إلى ظهور مخاوف لدى المواطنين بشأن التقديم من عدمه.