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11:01 GMT18 مارس/ آذار 2020
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    الخطوط الجوية القطرية

    مسؤول: الخطوط القطرية تنهي توظيف نحو 200 موظف فلبيني

    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
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    استغنت الخطوط الجوية القطرية عن نحو 200 موظف، جمعيهم من مواطني الفلبين المقيمين في قطر، هذا الأسبوع، مع إجبار تفشي فيروس كورونا الناقلة الشرق أوسطية على خفض الرحلات الجوية.

    وقال وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو، لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إنه جرى تسريح نحو 200 فلبيني بشكل مفاجئ من شركة الطيران، ليؤكد تقريرا نشرته "إيه.بي.إس-سي.بي.إن" في وقت سابق.

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    © Sputnik . Ramil Sitdikov
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    وذكر الوزير للوكالة: "الملحق المعني بالعمل لدينا تلقى تعليمات صارمة لتحديد السبب الحقيقي لقرار الإدارة للاستغناء عنهم على أساس عدم الحاجة".

    وكانت قطر قد أعلنت أنها ستحظر دخول غير القطريين البلاد لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم الأربعاء، وأعلنت إجراءات لدعم الاقتصاد من بينها تقديم 75 مليار ريال حوافز مالية للقطاع الخاص.

    وستوجه الحكومة أيضا الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة المحلية عشرة مليارات ريال، وسيوفر البنك المركزي سيولة إضافية للبنوك ويشجعها على تقديم فترة سماح مدتها ستة أشهر في دفع القروض والتزامات القطاع الخاص.

    وتشمل الإجراءات الأخرى التي أعلنتها المتحدثة باسم الحكومة، لولوة بنت راشد الخاطر، إعفاء المواد الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية وإعفاء بعض القطاعات من دفع رسوم المرافق ستة أشهر. وأعلنت قطر 401 حالة إصابة بفيروس كورونا معظمهم بين أشخاص خاضعين للحجر الصحي.

    وقالت الحكومة إنها ستحظر كل الرحلات الجوية القادمة إلى الدوحة باستثناء رحلات الشحن والرحلات العابرة ابتداء من يوم الأربعاء ولمدة 14 يوما بسبب المخاوف من فيروس كورونا. ولا يسري حظر الدخول على المواطنين القطريين. وأمرت السلطات أيضا بتعليق جميع المواصلات العامة داخل البلاد.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, قطر
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