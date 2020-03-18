الصدر يعلق على تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية

علق زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، على تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، داعيا إلى عدم تدخل دول الجوار في آلية اختيار المكلف.

وكتب الصدر في رسالة نشرها بموقع "تويتر": إنه "سواء أَكان المرشح وفق الضوابط أم لم يكن كذلك، فهذا أمر راجع لنا نحن العراقيين لا غير".

وأضاف زعيم التيار الصدري، "وسواء كانت آلية اختياره صحيحة، أم لم تكن، فهذا شأن عراقي بحت".

وتابع الصدر "لا داعي لتدخل أصدقائنا من دول الجوار أو غيرها، ولا سيما المحتل، ولتعلموا أن صراع السياسيين الذي ما عاد يطاق، هو من غير آلية الاختيار".

وأردف الصدر، أن "اختيارهم، لأناس غير أكفاء أو اختلافهم وعدم توقفهم على مرشح، هو ما استدعى اختيار شخص غير مناسب غير مقرب لنا ولكم".

وختم الصدر رسالته بالقول "وعموماً فلست بصدد إعطاء رأي بهذا المرشح أو غيره، بل جل ما يهمني سيادة العراق".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف عدنان الزرفي، الذي يتزعم "ائتلاف النصر" في البرلمان، بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

© Sputnik . Mohamed Hassan من هو عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية

واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق، الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.

وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.