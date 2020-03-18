الصدر يعلق على تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية

وكتب الصدر في رسالة نشرها بموقع "تويتر": إنه "سواء أَكان المرشح وفق الضوابط أم لم يكن كذلك، فهذا أمر راجع لنا نحن العراقيين لا غير".
وأضاف زعيم التيار الصدري، "وسواء كانت آلية اختياره صحيحة، أم لم تكن، فهذا شأن عراقي بحت".
وتابع الصدر "لا داعي لتدخل أصدقائنا من دول الجوار أو غيرها، ولا سيما المحتل، ولتعلموا أن صراع السياسيين الذي ما عاد يطاق، هو من غير آلية الاختيار".
وأردف الصدر، أن "اختيارهم، لأناس غير أكفاء أو اختلافهم وعدم توقفهم على مرشح، هو ما استدعى اختيار شخص غير مناسب غير مقرب لنا ولكم".
March 18, 2020
وختم الصدر رسالته بالقول "وعموماً فلست بصدد إعطاء رأي بهذا المرشح أو غيره، بل جل ما يهمني سيادة العراق".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف عدنان الزرفي، الذي يتزعم "ائتلاف النصر" في البرلمان، بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق، الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.
وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.
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