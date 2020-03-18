هيئة الإعلام الأردنية تحذر ناشري الإشاعات والأخبار الكاذبة

وأكدت في بيان أصدرته، اليوم، أنها وفي ضوء تطورات أزمة فيروس "كورونا"، كثفت متابعتها للمحتوى الإعلامي المقروء والمرئي والمسموع، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الفورية، بحق أي وسيلة إعلام، تنشر أو تبث، إشاعات أو أخبار أو تقارير، أو فيديوهات، من شأنها بث الرعب والخوف والهلع، في أوساط المواطنين، أو تؤثر بأي شكل كان، على أمن واستقرار المجتمع، كما نقلت وكالة "عمون" الأردنية.

حذرت هيئة الإعلام، وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، من نشر أو بث أو تداول، الإشاعات والأخبار المكذوبة والمغلوطة أو المشكوك في مصداقيتها، كون تداعياتها تؤثر على الأمن الوطني الأردني.

وبحسب المعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم أكثر من 198 ألفا، وعدد الوفيات أكثر من 7790، وتعافى أكثر من 81950 شخص. وقد انتشر وباء فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في أكثر من 154 دولة، وتعد الصين، إيطاليا، إيران، إسبانيا وألمانيا في المراتب الأولى من حيث عدد الإصابات.