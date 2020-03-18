الحكومة السودانية تطلق حملة للوقاية من فيروس كورونا

أطلقت الحكومة السودانية حملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، أصاب أكثر من 190 ألف شخص، في 167 دولة حول العالم.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الحملة التي تنفذها الإدارة العامة للتوعية المجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية في ولاية الخرطوم، تركز على الدور الفاعل للمستهدفين بالدورة التدريبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأضافت: "تهدف الحملة لترجمة التوعية الصحية إلى توعية مجتمعية عبر المحليات والدور الإيوائية المختلفة وذلك للوقاية والحماية من فيروس كورونا"، مشيرة إلى أن الرسائل التوعوية بمخاطر الوباء تمثل الخط الدفاع الأول لمكافحة المرض.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 199 ألف شخص، توفي منهم أكثر من 8 آلاف شخص، وتعافى منهم أكثر من 82 ألف شخص.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 31 ألف شخص، وإيران بنحو 16 ألفا، وإسبانيا بأكثر من 11 آلف شخص، إضافة إلى ألمانيا التي تجاوز فيها العدد 9 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين 8 آلاف شخص.