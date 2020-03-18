"كورونا" يقتحم جيبوتي ويسجل أولى الإصابات

أعلن وزير خارجية جيبوتي، المتحدث باسم الحكومة، محمود علي يوسف، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس التاجي "كورونا"، في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وكتب محمود على يوسف، على "تويتر": " لقد أظهرت تحليلات المواطن الإسباني الذي وصل إلى جيبوتي، يوم السبت 14 آذار/ مارس، نتيجة إيجابية لوجود الفيروس التاجي "كوفيد-19" وهو الآن في العزل تحت إشراف طبي".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بـ"الوباء"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.

وبحسب المعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد أكثر من 198 ألف، وعدد الوفيات أكثر من 7.9 ألف، وتعافى أكثر من 81.9 ألف شخص. وقد انتشر وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" في 155 منطقة ودولة، وتعد الصين، إيطاليا، إيران، إسبانيا وألمانيا، في المراتب الأولى من حيث عدد الإصابات.